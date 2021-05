Tutto l'orgoglio di Barella: "Ora siamo la squadra perfetta di Conte"

Nel 19° Scudetto dell'Inter c'è impresso, forte e chiaro, anche e soprattutto il suo nome: dalla corsa e grinta di Nicolò Barella sono dipese molte vittorie dei nerazzurri, che domenica festeggeranno nel loro stadio con la consegna della coppa.

Voluto fortemente da Conte nell'estate 2019, il centrocampista sardo è l'uomo perfetto da cui avviare un ciclo vincente, l'esatto prototipo del giocatore prediletto del tecnico salentino. Intervistato da 'France Football', Barella ha esaltato il metodo contiano con immenso orgoglio.

Sulla qualità del gioco dell'Inter sono piovute molte critiche, respinte al mittente da Barella che preferisce l'efficacia ad un'azione bella da vedere ma priva dello spunto vincente.

"Allenatori, ex giocatori, giornalisti, ognuno ha le sue idee e io rispetto le opinioni. Ma, prima che l'Atalanta segnasse sei goal a partita, avevamo il migliore attacco e tutt'ora abbiamo la miglior difesa, abbiamo vinto lo Scudetto: perché criticare una squadra che ha fatto tutto questo? L'Inter ha optato per uno stile di gioco in linea con quelle che sono le sue caratteristiche: perché fare possesso palla quando puoi andare in porta con 'Lauty', 'Romy' e Hakimi?".