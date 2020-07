Ora è ufficiale: Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli

Il fa il botto. E che botto. Ora è anche ufficiale: Victor Osimhen vestirà l'azzurro. L'attaccante nigeriano classe 1998 (qui il suo profilo completo e dettagliato) è un nuovo giocatore dei partenopei.

"Benvenuto Victor!", è invece il saluto di Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo Twitter.

Osimhen arriva dal Lille, dove in una stagione ha sorpreso tutti: 18 goal in 38 partite stagionali, saltando soltanto due partite fino a che il lockdown non ha fermato la stagione di calcio francese.

Il suo ormai ex club, una volta che il Napoli ha ufficializzato il trasferimento, ha salutato Osimhen con un messaggio pieno d'affetto e riconoscenza:

🔴 We'd like to extend our heartfelt thanks to @victorosimhen9 and wish this Super Eagle 🇳🇬 the very best of #LOSC luck in his new adventure with @en_sscnapoli. Get ready, #SerieA 💥 pic.twitter.com/8xFDQnjGyI