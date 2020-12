Corriere dello Sport - Una nuova opzione per l’attacco dell’Inter: spunta Origi

L’Inter è alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo. Tra le opzioni spunta Origi che al Liverpool non sta trovando spazio.

Trovare un attaccante che vada a completare in maniera definitiva il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. E’ questo uno dei grandi obiettivi dell’ in vista della prossima sessione di calciomercato.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, con Sanchez che sta recuperando da un infortunio all’adduttore e Pinamonti che di fatto non è mai stato utilizzato ed ha già le valigie in mano, si cerca un elemento che possa rivelarsi una valida alternativa.

Tra i nomi accostati al club meneghino va ora inserito anche quello di Divock Origi. L’attaccante belga è chiuso al e dopo l’arrivo estivo di Jota non ha più trovato minuti in campo e quindi i suoi agenti gli stanno cercando una sistemazione, al punto che l’hanno proposto a mezza Europa.

Altre squadre

I club sulle tracce dell’eroe della 2018-2019 non mancano, visto che soprattutto in Premier League può contare su diversi estimatori, e l’obiettivo del giocatore è quello di trovare una squadra che possa garantirgli quei minuti per mettersi in mostra in vista dei prossimi Europei.

All’Inter in realtà di spazio garantito ne avrebbe poco, visto che tra l’altro i nerazzurri non sono più impegnati in Europa, ma il fatto di approdare in un grande club che punta allo Scudetto potrebbe attrarlo, al pari della possibilità di ritrovare un suo compagno di Nazionale: Lukaku.

I due nel sono sempre stati considerati l’uno alternativo all’altro, tanto che l’ultima volta che sono stati in campo insieme risale ad oltre quattro anni fa. Origi tuttavia potrebbe essere anche utilizzato più largo o come seconda punta e potrebbe andare a rappresentare un elemento più che importante con il quale rafforzare l’attacco.

Tra gli altri nomi nel mirino dei meneghini potrebbero esserci Gomez, Gervinho e Lasagna. Per il primo il discorso appare al momento in salita, visto che l’ non è disposta né a cedere il suo cartellino per una cifra bassa, né ad intavolare scambi magari con Nainggolan e Vecino, e il discorso è lo stesso anche per il secondo, visto che il vorrebbe monetizzare e non pensa ad uno scambio con Pinamonti.

Il giovane attaccante nerazzurro potrebbe viceversa rappresentare una pedina di scambio per Lasagna, ma anche questa al momento sembra un’opzione complicata, visto che l’ ha già diverse punte in organico.