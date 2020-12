Libero - Inter, idea Lasagna: possibile scambio di prestiti con Pinamonti

Kevin Lasagna è l'ultima idea dell'Inter per il reparto offensivo; all'Udinese potrebbe andare Pinamonti, con uno scambio di prestiti.

L' comincia seriamente a ragionare in sede di calciomercato, visto che ormai l'anno è finito ed il mese di gennaio sarà l'occasione proprio per imbastire qualche operazione di riparazione nel mercato invernale.

Antonio Conte chiederà soprattutto una cosa alla sua dirigenza: un quarto attaccante per poter far rifiatare Lukaku, Lautaro e Sanchez, che continua ad esserci a mezzo servizio tra un infortunio e l'altro. Secondo 'Libero', c'è un nuovo nome sul taccuino di Ausilio e Marotta: Kevin Lasagna.

L'Inter infatti non ha potuto contare a pieno su Andrea Pinamonti, che non ha convinto Antonio Conte, così potrebbe servire molto di più una punta esperta come Kevin Lasagna, che all' quest'anno non ha trovato fortuna in zona-goal.

La dirigenza dell'Inter vorrebbe proporre uno scambio di prestiti all'Udinese, tra Pinamonti e Lasagna. L'attaccante, nel giro azzurro della Nazionale di Mancini, potrebbe essere utile con la sua velocità anche solo a partita in corso, o per far rifiatare un attaccante in qualche gara più agevole.