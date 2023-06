Niente Openda per il Milan? Avrebbe un accordo col Lipsia

Potrebbe sfumare l'approdo in Italia del bomber del Lens: ci sarebbe già un'intesa personale con il Lipsia.

Rischia di non proseguire in Italia la carriera di Lois Openda, autore di 21 goal col Lens che ha chiuso al secondo posto in Ligue 1: il belga resta un obiettivo del Milan per rinforzare il reparto avanzato, ma le ultime indiscrezioni potrebbero portarlo lontano da Milano.

Secondo quanto riportato da 'Walfoot', Openda avrebbe raggiunto un accordo sui dettagli personali col Lipsia, che a sua volta si appresta a perdere Nkunku, destinato al Chelsea.

L'intesa tra le parti sarebbe di durata quinquennale, coi tedeschi chiamati a raggiungere la quadra economica col Lens, la cui richiesta si attesta attorno ai 30 milioni di euro.

Dettagli che non fanno che allontanare Openda dalla Serie A e dalla possibilità di approdare in un club giunto fino alla semifinale di Champions League da outsider, bisognoso di dare nuova linfa all'attacco che, gioco forza, non potrà essere sostenuto dai soli Leao e Giroud (il francese compirà 37 anni a settembre).

Il Milan, dunque, rischia di vedersi sfilare da sotto il naso un obiettivo primario e in linea con le prerogative societarie, sensibili ai profili forti e soprattutto futuribili (Openda è un classe 2000).