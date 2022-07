Onana all'Inter, è ufficiale: addio all'Ajax

André Onana è un nuovo portiere dell'Inter: ufficiale l'approdo in nerazzurro a costo zero dopo la scadenza del contratto con l'Ajax.

L'ufficialità era attesa per oggi, ed è puntualmente arrivata: André Onana può finalmente considerarsi un nuovo calciatore dell'Inter a tutti gli effetti.

La società nerazzurra ha depositato in lega il contratto del portiere camerunese, fresco di divorzio dall'Ajax con cui ha conquistato le luci europee della ribalta.

Onana è a caccia di riscatto dopo una stagione interlocutoria, che lo ha visto perdere il posto da titolare a vantaggio del 38enne Pasveer, divenuto punto di riferimento tra i pali quando il più giovane collega è stato squalificato per 12 mesi (pena poi ridotta a 9) dalla UEFA per utilizzo di una sostanza proibita.

Lo scorso gennaio ha sostenuto le visite mediche in Italia, per poi prendere parte alla Coppa d'Africa disputata in casa tra i pali del Camerun, conquistando la medaglia di bronzo alle spalle del Senegal vincitore e dell'Egitto secondo.

A Milano si giocherà il posto da titolare con Samir Handanovic, alle prese con un rinnovo che sembra certo: lo sloveno agirà anche da 'chioccia', in vista di un passaggio di consegne che dovrebbe avvenire gradualmente.

L'avventura di Onana è ai nastri di partenza: il portiere camerunense è pronto a difendere la porta nerazzurra con la maglia numero 24 sulle spalle.