Onana rivela: "Un club italiano non mi ha preso perché sono nero"

Calcio e razzismo: un binomio che, purtroppo, è difficile da sradicare. E la conferma arriva da André Onana, secondo il quale un club italiano avrebbe provato a portarlo nel nostro campionato, rinunciando a causa del colore della sua pelle.

A rivelarlo è stato lo stesso portiere dell' , protagonista assieme ad altri 16 personaggi del mondo del calcio di un reportage di NRC sul razzismo nel mondo del pallone. Le sue dichiarazioni, in questo senso, non lasciano dubbi.

"Tre anni fa, dopo che l'Ajax ha perso la finale in contro il , ho parlato con un club italiano di un possibile trasferimento. Non dirò quale club, ma le trattative sono andate bene. Fino a quando il direttore sportivo del club ha chiamato il mio agente. 'Pensiamo che Onana sia un grande portiere, ma purtroppo non possiamo prenderlo. Un portiere nero causerebbe troppi problemi coi nostri tifosi'".