James Rodriguez lascia l'Olympiakos: risolto il contratto dopo soli 7 mesi

Il trequartista colombiano ha deciso di risolvere il contratto con il club di Atene: finisce l'avventura in Grecia del fantasista, durata solo 7 mesi.

Solo 7 mesi, 210 giorni. Tanto è durata l'esperienza all'Olympiakos di James Rodriguez, che oggi ha risolto il suo contratto col club greco.

Rodriguez era tornato in Europa dopo l'esperienza in Qatar, all'Al-Rayyan. Ora, dopo 24 presenze in maglia biancorossa, in cui comunque non ha sfigurato, mettendo a referto 5 goal e 6 assist, il colombiano lascia il Pireo.

32 anni a luglio, James ha giocato con il Porto e il Monaco, prima del Mondiale 2014 in cui risultò una delle rivelazioni del torneo. Da lì arrivo la chiamata del Real Madrid, in cui ha giocato fino al 2017.

Poi il prestito al Bayern Monaco, prima del ritorno nei 'Blancos', delle cessione all'Everton e della scelta di andare a giocare in Qatar.

Ora Rodriguez, uno dei migliori talenti della sua generazione, ma mai più al livello del 2014, chiude l'ennesima avventura. Sarà scoccata l'ora di un ritorno in Sudamerica?