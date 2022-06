Olsen saluta la Roma: riscattato dall'Aston Villa, è ufficiale

L'Aston Villa riscatta Robin Olsen: il portiere svedese lascia la Roma dopo una stagione deludente e quattro prestiti.

Proseguirà in Inghilterra la carriera di Robin Olsen, il cui cartellino è stato appena riscattato per intero dall'Aston Villa: è dunque addio alla Roma, club che lo aveva portato in Italia nel 2018.

La società con sede a Birminghan ha annunciato l'avvenuta operazione, senza rivelare l'entità della cifra sborsata nelle casse giallorosse.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Robin Olsen for an undisclosed fee! ✅ — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 4, 2022

Olsen era approdato tra i 'Villans' lo scorso gennaio con la formula del prestito: per lui, riserva del titolare Emiliano Martínez, una sola presenza in occasione dell'ultima giornata e della trasferta sul campo del Manchester City, che ha consegnato la Premier League agli uomini di Guardiola. Per lo svedese anche un'aggressione subita dopo il triplice fischio da alcuni sostenitori dei 'Citizens'.

Dopo la deludente stagione 2018/2019, la Roma aveva sempre salutato temporaneamente Olsen: prestiti al Cagliari, all'Everton e allo Sheffield United, prima della separazione definitiva coincisa con la scelta dell'Aston Villa di riscattarne il cartellino.