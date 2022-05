Tutto quello che c'è da sapere su Olivera, rinforzo in arrivo per il Napoli 2022/2023: arriva dal Getafe, in stagione ha battuto il Real Madrid.

Il Napoli si avvicina a grandi passi a Mathias Olivera. Secondo Sky Sport, infatti, il terzino uruguagio svolgerà le visite mediche con gli azzurri nella giornata di martedì 24 maggio, per poi firmare il contratto con il team partenopeo ed unirsi al team di Spalletti in vista della prossima stagione. E' dunque Olivera il mancino per la retroguardia del Napoli 2022/2023. La pista sembrava essersi complicata, ma alla fine sarà proprio lui ad essere il post Ghoulam: l'eredità dell'algerino sembrava poter passare anche da Hickey, invece si chiuderà per il 25enne. Olivera, classe 1997, arriverà dal Getafe: Angel Torres, presidente del club spagnolo, ha rinunciato ad ottenere la clausola da 20 milioni di euro. Arriverà per meno (circa 10 più bonus), in prestito con obbligo di riscatto nel 2023. Superato il Benfica, altra forte pretendente per l'esterno della Nazionale sudamericana.

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati CHI É MATHIAS OLIVERA: RUOLO E CARATTERISTICHE Ex dell'Albacete, Olivera ha chiuso la stagione di Liga proponendosi come ottimo interprete sulla fascia sinistra, mettendo insieme tre assist e un goal: può eventualmente giocare anche sulla fascia di centrocampo, ma generalmente il suo ruolo è quello di terzino. Con il Getafe ha giocato specialmente nel 5-3-2, in cui ha avuto molta libertà sulla fascia. Il club madrileno ha avuto anche la grande soddisfazione di aver vinto il Derby contro il Real Madrid lo scorso gennaio, ovviamente con Olivera in campo sulla fascia sinistra. Margini di miglioramento evidenti, soprattutto sotto Spalletti: sulla fascia sinistra deve migliorare la fase difensiva, visto che la sua caratteristica principale è quella offensiva. Una freccia che il Napoli (così come l'Inter) ha provato a prendere già in passato.