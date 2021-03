Le Olimpiadi si faranno: ma senza spettatori dall'estero

Tokyo si blinda per le Olimpiadi 2020: tutte le gare senza fans di altri paesi. Anche nel calcio, dunque, presenti solo i tifosi locali.

Rinviata di un anno, la manifestazione sportiva più importante del pianeta, si svolgerà regolarmente. Le Olimpiadi giapponesi previste a Tokyo la prossima estate, saranno però decisamente particolari rispetto al passato: non saranno presenti infatti tifosi e spettatori dall'estero.

Pur di non annullare l'edizione 2020 dei giochi, divenuta ormai del 2021, il governo giapponese ha optato per la presenza dei solo tifosi locali, per tutte le discipline. Nel calcio, dunque, sugli spalti i tifosi nipponici e gli stranieri che vivono regolarmente nel paese asiatico. Attesa l'ufficialità a breve.

La pandemia di coronavirus in Giappone è stata decisamente meno pressante rispetto ad Americhe ed Europa, ma ha comunque portato a grossi problemi economici. Per questo l'annullamento delle Olimpiadi non è mai stata la prima opzione: alla fine si è deciso di svolgerle, ma blindandosi dall'arrivo di migliaia di fans dall'estero.

L'Italia non si è qualificata alle Olimpiadi numero XXXII, ma il torneo calcistico, sia maschile che femminile, è largamente atteso: come sempre oltre alle giovani stelle i commissari tecnici potranno convocare dei fuori quota d'elite per puntare alla medaglia d'oro.

Oltre al Giappone paese ospitante, nel calcio maschile sono presenti quindici squadre che lotteranno per le medaglie in quel di Tokyo: dalla Francia al Brasile, passando per Costa d'Avorio e Corea del Sud, gli Under 21 e i big che verranno convocati proveranno a dare spettacolo per i milioni di tifosi che seguiranno le gare da casa.

Il rinvio dei Giochi di un anno ha causato perdite per miliardi di dollari, alle quali bisognerà aggiungere il rimborso dei biglietti per i tifosi che non potranno più arrivare dall'estero per osservare da vicino le Olimpiadi, causa pandemia di coronavirus ancora in corso.

Le sedici squadre maschili e le dodici femminili si daranno battaglia non solo in quel di Tokyo, ma anche in altre città e prefetture diverse, da Sendai a Kashima, fino a Saitama, Sapporo e Yokohama. Nell'edizione 2016 a Rio, i padroni di casa del Brasile hanno conquistato la medaglia d'oro ai danni di Germania (argento) e Nigeria (bronzo).

Riguardo l'ultima edizione femminile delle Olimpiadi, invece, la Germania ha avuto la meglio in finale sul Canada, mentre la Svezia è tornata a casa con il bronzo. Visti i possibili assembramenti nel percorso, anche la partenza della staffetta della torcia olimpica in vista dei Giochi, avverrà a porte chiuse.