Una geniale giocata dell'Olanda porta il punteggio sul 2-2 e al proseguo della gara: Koopmeiners non tira, Weghorst segna la personale doppietta.

La partita sembrava finita. E invece, l'Olanda pareggia 2-2, portando la partita ai supplementari. Una giocata a sorpresa, l'ultima chance per evitare l'eliminazione dai Mondiali. Gli Orange ci sono riusciti, trovando la seconda rete ancora con Weghorst.

Calcio di punizione dal limite al minuto 101, con una manciata di secondi da giocare: Koopmeiners non tira, ma serve con un passaggio delicato Weghorst, che controlla e batte Emiliano Martinez per il 2-2 che porta la sfida dei quarti di finale ai tempi supplementari.

Doppietta per Weghorst, intuizione di Van Gaal, capace di rimontare una gara che sembrava facilmente dalle parti dell'Argentina. Prima il 2-1 con un colpo di testa, dunque il pareggio all'ultimo secondo sulla finta di Koopmeiners su cui la difesa albiceleste, sorpresa, nulla ha potuto.

Dopo la rete di Weghorst che ha fissato il risultato sul 2-2, portando il match ai supplementari, le proteste dell'Argentina sono scaturite anche in un nervosismo per una partita chiusa e invece riaperta con l'ultimissima giocata possibile.

Rissa finale, infatti, dopo il fischio dell'arbitro Lahoz in seguito ad un minuto in più per recuperare il tempo perso per l'ovvia esultanza dell'Olanda, con Bergwijn e Otamendi ammoniti in vista dei supplementari.