Olanda, a settembre riaprono gli stadi: divieto di cori e urli

ll primo ministro ha annunciato che gli stadi dell'Eredivisie riapriranno a settembre: capienza ridotta ad un terzo e... niente cori.

Il prossimo 12 settembre l'Eredivisie ripartirà. Il campionato olandese era stato tra i primi a fermarsi quando il Coronavirus è esploso. Titolo non assegnato e arrivederci a settembre. Anche coi tifosi.

Il Primo Ministro Mark Rutte ha infatti annunciato che gli stadi riapriranno in concomitanza con la ripresa del campionato. ovviamente, però, niente sarà come prima.

Gli impianti verranno riempiti soltanto per un terzo della capienza, di modo da mantenere una sufficiente distanza interpersonale. In più, i tifosi dovranno... stare zitti: vietati i cori e gli urli. Lo ha affermato lo stesso Primo Ministro in conferenza stampa.

"Se negli stadi si canta, allora è semplice: si richiudono. Se si urla o si canta rumorosamente, le possibilità di diffusione del virus sono molto alte. So che sembra terribile, ma tutte le ricerche dimostrano che in situazioni come queste il virus si trasmette rapidamente".

I fan dovranno dunque inventarsi il tifo 2.0: sarà permesso fare rumore, ma non a voce troppo alta.