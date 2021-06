Olanda-Repubblica Ceca dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Olanda e Repubblica Ceca si affrontano negli ottavi di finale di Euro 2020: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Euro 2020 è giunto alla fase più entusiasmante, quella nella quale tutte le partite sono da ‘dentro o fuori’. La massima competizione continentale si è spinta fino agli ottavi di finale e a contendersi un pass per i quarti in uno dei confronti in programma saranno Olanda e Repubblica Ceca .

Gli Orange sono tra le squadre che sono arrivate fino a questo punto della competizione facendo un percorso netto. Gli uomini di De Boer hanno infatti ottenuto tre vittorie in altrettante partite, imponendosi al primo posto nel Gruppo C. Ucraina (3-2 all’esordio), Austria (2-0) e Macedonia del Nord (3-0), sono stati sin qui gli ostacoli superati.

Una vittoria (2-0 contro la Scozia), un pareggio (1-1 contro la Croazia) ed una sconfitta (0-1 contro l’Inghilterra) invece per la Repubblica Ceca che, in virtù di quanto fatto in un Gruppo D si è guadagnata un posto tra le migliori terze.

Quello che si disputerà negli ottavi di finale di Euro 2020, sarà il dodicesimo confronto tra le due rappresentative. Bilancio favorevole alla Repubblica Ceca in virtù dei 5 successi ottenuti a fronte di 3 pareggi e 3 affermazioni dell’Olanda.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Olanda-Repubblica Ceca : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming .

ORARIO OLANDA-REPUBBLICA CECA

Olanda-Repubblica Ceca si giocherà domenica 27 giugno 2021 alla Puskas Arana di Budapest. Calcio d’inizio della contesa programmato alle ore 18.00.

La sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 che vedrà opposte Olanda e Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Per questa partita non è prevista la trasmissione in chiaro della Rai.

Come di consueto, la sfida sarà trasmessa anche in streaming. Gli abbonati Sky, potranno seguire Olanda-Repubblica Ceca su dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone attraverso Sky Go .

Un’alternativa è rappresentata da NOW . In questo caso, sarà possibile seguire la gara della Puskas Arena acquistando uno dei pacchetti proposti.

C’è un altro modo per non perdersi un solo minuto di Olanda-Repubblica Ceca : seguire la diretta testuale di Goal. Vi racconteremo tutte la fasi salienti del match e gli eventi dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Fran De Boer schiererà la sua Olanda con l’ormai consueto 3-5-2. In difesa spazio agli ‘italiani’ De Ligt e De Vrij, mentre la linea di mediana prevederà Dumfries e Van Aanholt sugli esterni e De Roon, De Jong e Wijnaldum al centro. In attacco spazio alla coppia Weghorst-Depay.

Jaroslav Silhavy si affiderà ad un 4-2-3-1 nel quale saranno Holes e Soucek a fare da frangiflutti davanti alla difesa in mediana. In attacco, a supporto dell’ex romanista Schick, ci saranno Masopust, Darida e Jankto.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; de Ligt, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum, van Aanholt; Weghorst, Depay.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Mateju; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.