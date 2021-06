Olanda e Repubblica Ceca si contenderanno a Budapest l’approdo nei quarti di finale di Euro 2020, la vincente affronterà la Danimarca.

Ci sono anche Olanda e Repubblica Ceca tra le ‘magnifiche’ sedici che puntano a quel pass che vale l’accesso ai quarti di finale di Euro 2020.

Gli Orange sono stati sin qui tra le grandi rivelazioni del torneo, visto che hanno superato di slancio imponendosi nel Gruppo C. Per gli uomini guidati da Frank De Boer sono state sin qui tre le vittorie ottenute in altrettante partite giocate contro Ucraina, Austria e Macedonia del Nord.

Bene ha fatto anche la Repubblica Ceca che è riuscita a strappare un posto tra le migliori terze che è valso l’approdo alla fase ad eliminazione diretta.

I cechi, dopo la vittoria all’esordio contro la Scozia, hanno pareggiato contro la Croazia e sono stati poi battuti di misura dall’Inghilterra.

De Boer si affiderà ancora a quel 3-5-2 che tanto ha fatto discutere in patria prima dell’inizio del torneo, ma che buoni risultati ha dato nelle ultime uscite. Davanti a Stekelenburg, saranno De Ligt, De Vrij e Blind a comporre il terzetto di difesa.

De Jong e Wijnaldum formeranno la coppia centrale di una mediana che vedrà Dumfries e Van Aanholt agire sugli esterni, mentre in attacco toccherà alla coppia Malen-Depay.

Jaroslav Silhavy sistemerà la Repubblica Ceca con un 4-2-3-1 nel quale saranno Coufal, Celustka, Kalas e Kaderabek a completare la linea difensiva davanti a Vaclik.

Holes e Soucek formeranno il duo di mediana, mentre in attacco Schick agirà da unica punta supportato da Masopust, Darida e Jankto.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; de Ligt, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum, van Aanholt; Malen, Depay.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.