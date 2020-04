Olanda, niente calcio fino al 1 settembre: Eredivisie ferma

Non ci sarà nessun evento sportivo in Olanda per i prossimi quattro mesi: resta da capire se la Eredivisie 2019/2020 verrà recuperata a settembre.

Il primo ministro olandese ha ufficialmente detto stop allo sport fino al prossimo settembre. Niente calcio dunque, niente Eredivisie per diversi mesi a causa della pandemia di coronavirus. L'Eredivisie 2019/2020 sospesa, ma non è ancora chiaro il suo destino.

Se il calcio olandese si ferma per alcuni mesi, non è stato annunciato se la Eredivisie che si sarebbe dovuta concludere il prossimo maggio continuerà a settembre, per poi iniziare l'annata 2020/2021 qualche mese più avanti. Prima dello stop del torneo, l' si trovava a +8 sull'AZ.

Lo stop di diversi mesi alla Eredivisie è il primo in Europa riguardo ai campionati con un girone unico: settimane fa il aveva dichiarato il campione prima dei playoff, con il club che aveva comunque diversi punti di vantaggio su seconda e terza.

Altre squadre

Non c'è ancora l'ufficialità, ma i grandi campionati europei dovrebbero invece continuare a porte chiuse da maggio. La prima a riprendere dovrebbe essere la , dunque , Premier e . Grossi dubbi relativi alla , ma anche la federazione spagnola sta lavorando per chiudere la stagione.

La UEFA, per bocca del presidente Ceferin, aveva chiesto alle varie federazioni di fare di tutto per concludere l'annata 2019/2020 in sicurezza, ma il rinvio o la cancellazione dell'annata olandese per diversi mesi portano diversi dubbi riguardo le prossime qualificate a Champions ed .

Tanti dubbi a cui il calcio europeo e quello olandese dovranno rispondere nelle prossime ore. In la pandemia di coronavirus ha fin qui causato 3916 vittime, mentre i casi accertati di contagio superano le 34.000 persone, con un incremento di poco più di 700 nelle ultime ore.