Lo strano esordio di Oko-Flex: stava per entrare in campo con le cuffiette

Armstrong Oko-Flex ha festeggiato il suo debutto con il Celtic. In molti hanno notato che aveva le cuffiette prima di entrare in campo.

Quella che ha visto il affrontare l’ nell’ultimo turno di Scottish Premiership, è una partita che Armstrong Oko-Flex non dimenticherà mai.

Entrando in campo al 61’ per sostituire Harper, il giovanissimo talento classe 2002, ha festeggiato il suo esordio nel massimo campionato scozzese.

Un momento chiaramente straordinario per lui, ma che è stato in qualche modo offuscato da un piccolo particolare: stava per fare il suo ingresso sul terreno di gioco con degli auricolari wireless.

Altre squadre

Gavin Strachan says Neil Lennon was speaking to Armstrong Oko-flex through his AirPod before he came on:



"I think for a young player coming on for his full debut, to hear the manager's voice in your ear and hear some encouraging words is a nice touch". pic.twitter.com/pQeAqHZWyO — Andrew Maclean (@_AndrewMaclean) January 12, 2021

La cosa non è sfuggita agli occhi dei più attenti ed anzi sono stati in moltissimi a far notare la cosa. Le immagini sono subito diventate virali online e c’è stato anche chi ha criticato il ragazzo. In molti hanno infatti pensato che Oko-Flex stesse ascoltando della musica in panchina, ma nulla in realtà è più distante dalla realtà.

Gavin Strachan, che ha guidato per l’occasione il Celtic vista l’indisponibilità di Neil Lennon, parlando ai microfoni di Sky Sports dopo il triplice fischio finale, ha spiegato come il ragazzo fosse in realtà in collegamento con il suo allenatore che non è potuto andare in panchina poiché bloccato dal Covid.

“Stava solo ricevendo le ultime indicazioni prima di entrare in campo. Tutti utilizzano la tecnologia e noi abbiamo fatto uso di quella che avevamo a disposizione. Per un giovane ragazzo è sempre importante sentire la voce del proprio allenatore al momento dell’ingresso in campo”.

Caso quindi chiuso e polemiche spazzate via.