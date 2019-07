Okereke al Brugge, è ufficiale: l'attaccante dalla D alla Champions in 3 anni

Il Brugge ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dallo Spezia dell'attaccante David Okereke: la punta nel 2016 giocava fra i dilettanti.

La trattativa fra lo e il Brugge era in fase avanzata ed è arrivata a conclusione: come annunciato dal club belga, infatti, l'attaccante nigeriano David Okereke è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra nerazzurra.

La squadra guidata da Philippe Clement parteciperà alla prossima , dove partirà dal Terzo turno preliminare. Un bel balzo in avanti per lui, che arriva dalla Serie B e che appena 3 anni fa giocava addirittura fra i Dilettanti dove aveva debuttato nelle fila della Lavagnese (Serie D).

Okereke si era messo in luce nello scorso campionato cadetto, realizzando 11 goal fra campionato e Coppa e dando un contributo importante allo Spezia per il raggiungimento dei playoff.

Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale con il suo nuovo club. Lo Spezia, nel suo comunicato, ha ringraziato l'attaccante "per quanto fatto in maglia bianca insieme ai migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non".