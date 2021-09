L'arbitro ferma il gioco in Serie A greca: manca la lunetta del calcio d'angolo

L'incredibile episodio è avvenuto in Serie A greca: l'arbitro e i giocatori si sono accorti della situazione solo al 74'.

S e pensate di averle viste tutte, nel calcio, vi sbagliate. C'è sempre modo e spazio per sorprendersi in questo sport, a volte per situazioni al limite della comprensione, tanto sono incredibili.

In Grecia , ad esempio, nella giornata di ieri si è verificato un episodio rarissimo da vedere su un rettangolo verde, soprattutto in massima serie: nella seconda giornata di Super League si sono scontrate OFI Creta e AEK Atene, in una sfida emozionante e ricca di goal.

In vantaggio per 0-3 al 64', gli ospiti si sono fatti rimontare e raggiungere sul 3-3 in 14', dal 78' al 92', complice anche l'inferiorità numerica: ma no, non è questo l'aspetto incredibile della serata del "Theodoros Vardinogiannis".

Al 74', sul punteggio di 0-3, gli ospiti conquistano un calcio d'angolo: tutto pronto per la battuta, ma l'arbitro ferma il gioco, facendo correggere il punto di battuta. Il calciatore dell'AEK Atene è visibilmente in affanno, spaesato.

"Metti bene la palla per il corner"

"Ma arbitro, dove diavolo la metto sta palla? Non vede che manca qualcosa?" #OFIAEK (da 0-3 a 3-3 di istanbuliota memoria) è stato anche questo.



P.S. Sì, se ne sono davvero accorti al 74'. pic.twitter.com/BSPyH9lorC — Enzo Navarra (@EnzoNava97) September 19, 2021

Dalle parti della bandierina del corner, infatti, manca la lunetta. Sì, la lunetta: in campo ce ne sono tre, disegnate, ma manca la quarta. E la cosa incredibile, se vogliamo, è che nessuno si è accorto del fatto prima del 74'.

Alla fine il calcio d'angolo viene battuto, corto, da una posizione decisamente avanzata rispetto all'ideale lunetta dell'angolo: l'AEK verrà rimontato, l'OFI pareggia a sorpresa. La Serie A greca regala emozioni: tra goal, rimonte e sviste clamorose.