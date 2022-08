Özil, che serataccia: gioca con la squadra riserve del Başakşehir e perde 7-1

L’ex fantasista del Real Madrid e dell’Arsenal ha giocato con la seconda squadra del Başakşehir nella Reserve League.

Che ormai non sia più nemmeno l’ombra dello splendido giocatore ammirato con l’Arsenal e con il Real Madrid è risaputo. Eppure ultimamente Mesut Özil fa parlare di sé più per episodi negativi piuttosto che per goal o assist, come era abituato a fare fino a una manciata di anni fa.

Il fantasista turco in estate ha cambiato squadra lasciando il suo Fenerbahce accettando l’offerta del Başakşehir, ma prima di unirsi alla prima squadra sta giocando con le riserve per mettere minuti nelle gambe e migliorare la condizione.

Nella Reserve League, però, le cose non stanno andando come sperava Özil. Nella sfida contro il Kasimpasa, infatti, la sua squadra ha perso 7-1. Vero anche che il nativo di Gelsenkirchen ha giocato soltanto i primi 45 minuti ed è uscito sul punteggio di 1-0, ma sperava comunque in un esordio migliore.

Il classe 1988 non gioca da 4-5 mesi, come ha sottolineato il suo allenatore Emre Belozoglu, ex centrocampista passato anche per l’Inter, e ha bisogno di tempo per rimettersi in forma. Özil insomma è atteso da un lungo periodo con le riserve. Non proprio ciò in cui sperava.

Nella sua precedente esperienza con il Fenerbahce ha segnato 8 reti in 22 presenze nello scorso campionato, ma la sua stagione è stata contraddistinta da diversi litigi con lo staff tecnico e l’ambiente.