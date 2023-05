Inghippo Odriozola-Asensio-Camavinga: l'ex viola è entrato in campo due volte?

Vicenda controversa in Real Madrid-Getafe: Odriozola avrebbe sostituito sia Asensio che Camavinga in pochi secondi. Ma la realtà pare essere un'altra.

Battere il Getafe è servito a poco: il Barcellona si è a sua volta imposto nel derby contro l'Espanyol ed è diventato matematicamente campione di Spagna. Certo, per il Real Madrid sarebbe potuta andare addirittura peggio se solo Marco Asensio avesse compiuto... qualche passettino in più verso la panchina.

Il fattaccio, che per fortuna del Real non dovrebbe tramutarsi in nulla di più serio, accade a pochi minuti dalla fine. Proprio Asensio, l'uomo che al 70' ha messo a segno la rete decisiva per la vittoria delle Merengues, è pronto a lasciare il campo all'ex viola Odriozola. Sostituzione - la quinta e ultima - naturale: fuori un attaccante, dentro un difensore in più. Va protetto il risultato.

Il problema è che, proprio in quel momento, anche Camavinga chiede il cambio. Si è fatto male dopo l'intervento duro di un avversario, fa segno alla panchina di non riuscire a rimanere in campo. E così Carlo Ancelotti e il proprio staff sono costretti a rivedere i piani: Odriozola entra, sì, ma al posto del francese e non più di Asensio.

Ecco l'inghippo: in Spagna è sorta una polemica legata alla sostituzione, che secondo qualcuno sarebbe stata effettuata per due volte. Prima Odriozola per Asensio, poi Odriozola per Camavinga. Perché sì, l'ex terzino della Fiorentina è già entrato in campo nel momento in cui i problemi fisici del francese hanno costretto Ancelotti a modificare precipitosamente il cambio.

"Le sostituzioni saranno effettive - sostiene il regolamento dell'IFAB - nel momento in cui il sostituto entra sul terreno di gioco; in questo momento, il giocatore che esce diventa un giocatore sostituito, mentre il sostituto diventa un giocatore. Dunque, il gioco potrà ricominciare".

Ma davvero è accaduto tutto questo? Ovvero: se Odriozola è effettivamente entrato sul terreno di gioco, Asensio lo ha abbandonato? Le immagini sembrano far supporre il contrario: l'attaccante ha già dato il cinque e una pacca sulla spalla al compagno, ma proprio all'ultimo centimetro si ferma, senza oltrepassare dunque la linea laterale.

In sostanza: mentre Odriozola ha già fatto il proprio ingresso, e mentre Camavinga si sta dirigendo zoppicante in panchina, uno stupito Asensio viene stoppato proprio in extremis e pare dunque rimanere in campo. Dunque, tutto regolare e possibile sconfitta a tavolino in stile Roma-Spezia evitata, in attesa di conferme ufficiali. Ma che brivido.