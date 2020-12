Di nuovo il problema all'occhio per Gattuso: "Ma tornerà tutto nella norma"

Da tempo convive con un problema all'occhio, stavolta vistoso durante la gara di Europa League. Il vice Rizzo rassicura tutti a fine match.

In zona Champions in campionato, il di Gattuso vola anche ai sedicesimi di finale di come capolista. Primo obiettivo stagionale raggiunto per la formazione azzurra, che continuerà il proprio cammino continentale affrontando la competizione anche nel 2021.

1-1 contro la , alla pari del Napoli qualificata alla fase successiva dopo aver rischiato grosso: vittoria del Rijeka ed AZ eliminato, mentre gli spagnoli hanno ottenuto la qualificazione al 92' con la rete di Willian Josè. Un pareggio che agli azzurri basta e avanza.

Al termine della gara, al posto di Gattuso ha parlato il vice Rizzo. Per il tecnico del Napoli è riemerso il problema all'occhio sinistro che aveva affrontato in passato: nel match contro la Real Sociedad, infatti, l'ex è stato colto dalle telecamere con l'occhio semi-chiuso.

Rizzo ha comunque rassicurato tutti:

"E' un problema con il quale convive da tempo. A volte succede come stasera, ma poi tornerà tutto nella norma. È solo questione di qualche ora perchè vada tutto a posto".

Gattuso deve fare i conti da tempo con la mistenia oculare, per la quale era stato operato nel 2011. Nel 2018 l'attuale allenatore del Napoli aveva raccontato il problema: