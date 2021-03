NXGN: Ansu Fati e Hanna Bennison sono i vincitori dell'edizione 2021

L'attaccante del Barcellona e la centrocampista del Rosengard sono stati nominati i migliori talenti Under 19 dai giornalisti di Goal.

L'attaccante del Barcellona Ansu Fati e la centrocampista del Rosengard Hanna Bennison sono i vincitori dell'edizione 2021 di NXGN. I giornalisti delle 44 edizioni di Goal sparse in tutto il mondo hanno votato i migliori talenti nati a partire dal 1° Gennaio 2002, selezionando i più forti Under 19 in circolazione.

Sesto vincitore del premio maschile, Fati ha battuto una concorrenza di altissimo profilo: il centrocampista del Rennes Eduardo Camavinga si è piazzato al secondo posto, con il fantasista del Borussia Dortmund Gio Reyna a completare il podio.

La stella del Barcellona è stata premiata per il suo impatto eccezionale in prima squadra: due stagioni in cui ha sbriciolato record, diventando anche il più giovane marcatore della storia della UEFA Champions League.

A 18 anni Ansu Fati è anche il più giovane marcatore della storia della Nazionale spagnola, con la quale ha debuttato nel settembre del 2020. Il fenomeno di origini guineane succede dunque a Rodrygo del Real Madrid, vincitore dell'edizione 2020, andando ad iscivere il suo nome in un elenco che vanta giocatori del calibro di Jadon Sancho e Gigio Donnarumma.

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me e, ovviamente, i miei compagni di squadra - ha dichiarato Fati in occasione della consegna del premio - Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. E voglio ringraziare anche tutti gli allenatori che ho avuto in questi anni".

A insidiare il primato di Fati è stato principalmente Eduardo Camavinga, che si è confermato quest'anno come uno dei più forti giovani centrocampisti al mondo. Il diciottenne ha già avuto modo anche di esordire, e segnare, con la Nazionale francese ad inizio stagione.

Podio completato, come anticipato, da Gio Reyna, diventato in questa stagione un elemento chiave di una squadra votata all'attacco come il Borussia Dortmund, ma anche della Nazionale degli Stati Uniti.

Quarta posizione per Pedri, compagno di squadra di Fati, assolutamente strepitoso nella sua prima stagione al Camp Nou. Al quinto posto si è classificato invece un altro degli incredibili talenti del Borussia Dortmund, il centrocampista inglese Jude Bellingham (classe 2003 e dunque potenzialmente eleggibile anche nella prossima edizione).

Dortmund rappresentato in classifica anche da un altro super talento, il sedicenne Youssoufa Moukoko, il più giovane calciatore tra i 50 della lista, che il prossimo anno cercherà di scalare posizioni dopo il 15° posto di questa edizione.

La squadra che vanta il maggior numero di giocatori nella NXGN 2021, ben cinque, è l'Ajax, con Ryan Gravenberch (7°) a capitanare il gruppo.

Tre gli italiani in classifica: Sebastiano Esposito (di proprietà dell'Inter ma in prestito al Venezia), Riccardo Calafiori (Roma) e Lorenzo Colombo (in prestito alla Cremonese dal Milan). Nell'elenco trovano posto anche altri due rappresentanti della Serie A come lo juventino Radu Dragusin e Jayden Braaf, ala del Manchester City attualmente in forza all'Udinese.

La lista completa è disponibile QUI.

Hanna Bennison succede invece a Lena Oberdorf, vincitrice lo scorso anno della prima edizione del premio NXGN dedicato ai migliori talenti del calcio femminile. La diciottenne svedese ha impressionato con la maglia del Rosengard nel campionato nazionale, il Damallsvenskan, e nella Women's Champions League.

Titolare da quando aveva solo 16 anni, a dicembre ha festeggiato anche il suo primo goal in Champions League. In Nazionale maggiore ha debuttato invece nel novembre del 2019 contro gli Stati Uniti, campionesse del mondo in carica.

"E' è una sensazione bellissima - ha detto la Bennison a Goal durante la cerimonia di consegna del premio - Un qualcosa di inaspettato, perciò sono davvero felice e grata".

Al secondo posto troviamo l'attaccante dell'Ajax Nikita Tromp, già paragonata alla connazionale Vivianne Miedema (una delle migliori attaccanti in circolazione) per le sue doti realizzative.

A completare il podio l'attaccante messicana dell'Atlas Alison Gonzalez, che ha da poco debuttato in nazionale maggiore.

Tra le più promettenti calciatrici del pianeta anche una dei talenti della nostra Serie A femminile: Haley Bugeja, attaccante maltese classe 2004 in forza al Sassuolo.

La lista completa è disponibile QUI.