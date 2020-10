Nuovo Dpcm: Serie A a porte chiuse, stop dall'Eccellenza in giù

Nel nuovo Dpcm, che sarà discusso alle 13.30 dal presidente Conte, c'è qualcosa che riguarda anche il calcio: Serie A nuovamente a porte chiuse.

Nuovo Dpcm emanato dal Governo Italiano, con il Presidente Giuseppe Conte che lo spiegherà in una conferenza stampa in programma alle 13.30. Tante nuove misure restrittive relative ovviamente al Covid-19, e tutto quello che è contenuto nel Dpcm sarà in vigore fino al 24 novembre e a partire da domani (lunedì).

Per quanto riguarda il calcio, continuano a giocare , B, C e D, ma si ferma tutta l’attività dall’Eccellenza in giù , nel calcio femminile sì a Serie A e B; nel calcio a 5 avanti Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile.

L'articolo prosegue qui sotto

"Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020? Altre squadre Saranno organizzati all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva".

Questo il testo completo, che riguarda il calcio, del Dpcm. Speriamo, che non sia necessario correre ai ripari con il passare dei giorni con nuove misure restrittive.