Nuovo centrocampista per la Lazio: accordo col Bordeaux per Basic

La Lazio ha raggiunto un accordo col Bordeaux per l'acquisto di Toma Basic: operazione da 7 milioni più uno di bonus.

La Lazio ha bagnato il suo esordio in Serie A con un convincente 1-3 rifilato all'Empoli: l'iniziale svantaggio firmato Bandinelli ha accelerato la reazione biancoceleste, concretizzatasi con i sigilli di Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile (su rigore).

Se sul campo tutto sembra andare alla perfezione, anche per quanto riguarda il mercato in entrata vi sono da registrare degli sviluppi positivi: l'indice di liquidità si è finalmente sbloccato e Lotito ha potuto registrare i nuovi acquisti, a cui presto si aggiungerà un altro elemento.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, è stato raggiunto un'intesa col Bordeaux per l'acquisto di Toma Basic, centrocampista croato ricercato anche dal Napoli nel recente passato: nelle casse girondine finiranno 7 milioni di euro, più un altro di bonus qualora la Lazio dovesse qualificarsi per la prossima Champions League.

Nelle prossime ore verranno fissate le visite mediche di Basic e partirà la corsa contro il tempo per averlo a disposizione in vista del secondo impegno in campionato, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 18.30 di sabato contro lo Spezia.

Basic ha giocato tutte le prime tre partite di Ligue 1 con il Bordeaux, disputandole da titolare: ora, all'orizzonte, può scorgere l'Aquila della Lazio in volo.