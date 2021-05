Baroni al Lecce: ufficiale, è il nuovo allenatore

Dopo aver giocato in giallorosso negli anni '80, Marco Baroni proverà a riportare il Lecce in Serie A dopo l'eliminazione ai playoff 20/21.

Le aspettative primaverili erano enormi, visto il testa a testa con la Salernitana per la seconda piazza dietro l'Empoli. Alla fine però il Lecce ha concluso il campionato di Serie B in zona playoff, eliminato in semifinale e dunque ancora in attesa di un eventuale ritorno in Serie A. Ci proverà Marco Baroni.

Dopo le voci degli ultimi giorni, la società salentina ha confermato di aver assegnato il compito di allenatore a Baroni:

"L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Marco Baroni. Il tecnico ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022/23. Scelti da Goal Convocati Euro 2020: le rose delle 24 Nazionali

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Formano lo staff tecnico a disposizione di mister Baroni l’allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso, i preparatori atletici Giovanni De Luca, Federico Di Dio, Andrea Petruolo ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli".

Nel 2020/2021 Baroni ha guidato la Reggina, ottenendo un buon undicesimo posto da subentrato in Serie B. Nell'ultimo decennio tre le esperienze in Serie A con Siena, Frosinone e Benevento, con la storica promozione alla guida dei giallorossi nella massima serie.

Ora un'altra compagine giallorossa, quel Lecce in cui Baroni ha militato come difensore a fine anni '80 dopo l'esperienza alla Roma e prima di passare al Napoli. Per i pugliesi ci sarà un'altra stagione di Serie B da affronte, decisi a rivedere i grandi di Serie A nel 2022.

Società al lavoro per costruire la squadra in grado di ottenere la promozione: nelle prossime settimane verranno risolti i dubbi su diversi giocatori della rosa, ovviamente con l'aiuto del nuovo tecnico Baroni. Poi, da metà estate, raduno e ritiro per affrontare al meglio la Serie B 2021/2022.