Nuovi casi di Covid-19 al Torino: sospeso l'allenamento

Il Covid-19 colpisce ancora la Serie A ed in particolare il Torino. La società granata ha comunicato la sospesione dell'allenamento odierno su indicazione della ASL dopo che sarebbero stati riscontrati ulteriori casi di positività.

La decisione, come si legge nel breve comunicato pubblicato sul sito del Torino, è stata presa in attesa di ulteriori controlli.

"In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli".