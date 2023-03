Nuove regole sui rigori, Maignan ironico: "I portieri dovranno essere girati di spalle"

Il portiere del Milan e della Francia commenta con ironia le nuove regole sui rigori introdotte dall'IFAB: "Dal 2026 portieri girati di spalle".

Il ritiro internazionale di Hugo Lloris ha permesso a Mike Maignan di prendersi una volta per tutte il ruolo di portiere titolare della Francia: contro l'Olanda, nei minuti di recupero dell'esordio nelle qualificazioni per Euro 2024, ha parato un calcio di rigore a Memphis Depay, negando così agli 'Orange' il goal della bandiera sul risultato di 4-0 per 'Les Bleus'.

A proposito di tiri dal dischetto, l'IFAB ha annunciato una novità regolamentare per quanto concerne tutti gli estremi difensori: sarà vietato, infatti, distrarre il diretto avversario attraverso dei tocchi destabilizzanti di pali e traversa per ritardare l'esecuzione.

Il portiere del Milan ha commentato questa introduzione all'interno del regolamento con un tweet dal forte sapore ironico.

"Nuove regole dell'IFAB sui rigori a partire dal 2026: i portieri devono dare le spalle al tiro; in caso di parata, calcio di punizione indiretto".

Traspare dunque una certa insoddisfazione per qualcosa che, dal punto di vista di Maignan, andrà a limitare ulteriormente il campo d'azione del portiere al momento di un penalty: attualmente, ad esempio, vige l'obbligo di tenere almeno un piede sulla linea allo scoccare del tiro dagli undici metri, la cui inosservanza ha spesso portato alla ripetizione decretata dal VAR.