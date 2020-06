Le nuove date del calciomercato estivo: dal 1 settembre al 5 ottobre

Il Consiglio Federale ha stabilito le date della finestra del calciomercato estivo che si svolgerà dal 1 settembre al 5 ottobre.

Lo aveva già stabilito la Lega di Serie A, ma oggi è arrivata la conferma: il Consiglio Federale ha reso note le date della sessione estiva del calciomercato 2020.

Sarà una finestra 'anomala' che sforerà nel periodo autunnale: via previsto per l'1 settembre, chiusura poco più di un mese più tardi il 5 ottobre.

Decisione necessaria alla luce della situazione in cui versa il calcio italiano: la ripartirà il 20 giugno con i recuperi della 25esima giornata e si protrarrà fino ai primi di agosto. Solo successivamente si penserà allo svolgimento delle competizioni europee rimaste in sospeso, in modo da completare la stagione entro il limite del 31 agosto.

Dirigenti e procuratori hanno dunque ancora diverso tempo prima di mettere a punto i trasferimenti in una sessione più breve rispetto al passato, ma non per questo motivo meno intensa.

Non cambiano invece le date del prossimo calciomercato invernale che inizierà il 4 gennaio e si concluderà il 31 gennaio 2021.