Calciomercato estivo, le nuove date: finestra dal 1 settembre al 5 ottobre

L'Assemblea di Lega ha stabilito il prossimo periodo utile per fare mercato: la finestra si aprirà il 1 settembre e si chiuderà il 5 ottobre.

Torna il calcio italiano e torna anche il calciomercato: la pausa dettata dall'emergenza sanitaria mondiale ha posticipato la conclusione di e Coppa , inevitabilmente slitteranno anche le trattative tra le società con le nuove date stabilite dall'Assemblea di Lega.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la Lega ha infatti fissato la nuova finstra utile per il calciomercato, che si aprirà il 1 settembre e si chiuderà il 5 ottobre. Tutto rinviato dunque dopo la conclusione dell'attuale stagione, che prenderà il via con la e si chiuderà con l'ultima giornata di Serie A entro agosto.

Calendari completamente stravolti e tour de force in arrivo per le squadre, che si daranno battaglia in un finale di stagione rovente sotto ogni punto di vista. Sarà un calciomercato sicuramente particolare, fatto probabilmente in gran parte di occasioni e scambi, ma tutto sarà rinviato al mese di settembre.

I club potranno comunque depositare i pre-contratti durante i mesi di luglio e agosto, ma per assaporare i nuovi grandi colpi di mercato dovremo ancora attendere tre mesi. L'Italia del calcio torna in campo: scaldano i motori anche i direttori sportivi.