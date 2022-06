Nuova panchina per Fonseca: accordo vicino col Lille

Dopo un anno da disoccupato, il tecnico portoghese potrebbe sedersi su una panchina: si avvicina l'intesa con i francesi del Lille.

Da quando, al termine della stagione 2020/2021, ha lasciato la Roma per fare spazio al connazionale José Mourinho, per Paulo Fonseca è iniziato un lungo periodo di riflessione, culminato con la paura della guerra per la presenza a Kiev proprio nei giorni dello scoppio del conflitto e con una nuova panchina in vista.

Come riportato da Fabrizio Romano, per l'ex allenatore giallorosso si profila un'avventura in Ligue 1: pare imminente l'intesa di massima col Lille, che dodici mesi fa si laureava campione di Francia per poi, ad agosto, conquistare la Supercoppa transalpina, sempre ai danni del PSG.

Trattativa in stato avanzato tra le parti, con Fonseca che sarebbe parecchio tentato di prendere le redini della squadra in sostituzione di Jocelyn Gourvennec, destinato a dire addio nonostante il contratto in scadenza nel 2023.

Ultimi dettagli da limare prima della fumata bianca che sancirà il ritorno del lusitano in panchina: l'obiettivo, per nulla nascosto, sarà quello di tornare in Europa dopo il deludente decimo posto dell'ultima Ligue 1.