La nuova maglia da trasferta della Juventus 2021/2022

La Juventus alza il sipario sulla divisa 'away' della nuova stagione: domina il nero, integrato da arancione e rosa. Debutto in amichevole col Cesena.

La Juventus rinnova anche il look 'away'. Alzato il sipario sulla nuova maglia da trasferta della squadra piemontese, che verrà utilizzata nella stagione 2021/2022.

Ispirato dal mondo della notte e della musica 🎧💿

Ispirato da Torino ❤️

Ladies and Gentlemen, date il benvenuto al KIT AWAY 2021/2022!@adidasfootball @clubtoclub #createdwithadidas



More: https://t.co/lCYam1qsQu — JuventusFC (@juventusfc) July 22, 2021

MAGLIA JUVE DA TRASFERTA 2021/2022: I COLORI

La nuova maglia da trasferta della Juve è caratterizzata dalla prevalenza di colore nero, come evidenziato sul sito del club voluto per rievocare il mondo della notte e della musica elettronica della città, uno stile che ha influenzato notevolmente i più giovani.

Maglia nera dunque, integrata da dettagli di colore arancione e rosa: tre strisce sulle spalle e striature lungo la divisa.

MAGLIA JUVE 'AWAY': QUANDO VERRA' USATA

La maglia 'away' 2021/2022 della Juventus debutterà ufficialmente sabato 24 luglio, nell'amichevole che la squadra di Massimiliano Allegri disputerà al Training Center della Continassa contro il Cesena alle ore 18.

Per il resto della stagione, verrà indossata nelle partite in cui la Juve non potrà indossare la casacca bianconera o talvolta anche in possibili match casalinghi come spesso accaduto in questi anni.