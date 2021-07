Juventus-Cesena dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Debutta la nuova Juventus di Massimiliano Allegri che allo JTC ospita il Cesena: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

JUVENTUS-CESENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Debutta ufficialmente la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che dopo qualche giorno di lavoro affronterà il Cesena in amichevole allo Juventus Training Center, prima di una serie di test che porteranno il club bianconero alla prossima stagione.

Ancora privi di diversi nazionali, tra cui i Campioni d'Europa dell'Italia, Allegri cercherà innnazitutto di trasmettere i giusti concetti ai propri giocatori, alcuni dei quali già in passato alla Juventus con l'allenatore livornese.

Di fronte ci sarà il Cesena di William Viali, formazione che milita in Serie C e che lo scorso anno ha concluso al settimo posto in classifica, uscendo al secondo turno Playoff contro il Matelica.

Dopo il Cesena, la Juventus affronterà altri test, tra cui quelli con il Barcellona, valido per il Trofeo Gamper, e con il Monza, per il Trofeo Luigi Berlusconi.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Juventus-Cesena: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-CESENA

Juventus-Cesena si giocherà sabato 24 luglio 2021 allo Juventus Training Center della Continassa. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:00: la gara sarà senza pubblico, nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, con la presenza di media e pochi invitati.

La gara Juventus-Cesena sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, al canale 201. Il match sarà anche disponibile su Juventus TV in differita a partire dalla mezzanotte.

Juventus-Cesena sarà visibile in streaming su Juventus TV a partire dalla mezzanotte di sabato, anche su app, Prime Video e Infinity+. L'alternativa per i clienti Sky è SkyGo, applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Demiral, Rugani, Frabotta; McKennie, Fagioli; Felix Correia, Rafia, Pellegrini; Da Graca.

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, ?, Gonnelli, Dominici; Ilari, Ardizzone, Steffè; Zecca, Caturano, Bortolussi.