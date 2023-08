Nuova avventura per Zarate: è ufficiale, riparte dall’Uruguay e dal Danubio

Si chiude la quarta avventura italiana di Mauro Zarate: l’attaccante argentino approda in Uruguay e si lega al Danubio.

Mauro Zarate chiude la sua avventura al Cosenza e lascia, probabilmente questa volta in maniera definitiva, il calcio italiano.

L’attaccante, che a gennaio dello scorso anno si era legato al club calabrese e che alla sua terza partita aveva riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che aveva chiuso con largo anticipo la sua stagione, ripartirà dalla prima divisione uruguaiana e dal Danubio.

A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’attaccante argentino Mauro Zarate è un nuovo giocatore del Danubio.

Arriva a parametro zero. Cresciuto nel Veleze Sarsfield e campione del mondo U20, vanta una lunga carriera in club importanti come Boca Juniors, Fiorentina, West Ham, Inter e Lazio, tra gli altri.

Benvenuto Mauro!”.

Per Zarate, 36 anni, sarà un esperienza nel suo settimo Paese diverso: in passato ha infatti giocato in Argentina, Qatar, Inghilterra, Italia, Emirati Arabi Uniti e Brasile.