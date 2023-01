Nuova avventura per Pastore: giocherà nel Qatar Sports Club

L'ex centrocampista di Palermo e Roma ha superato le visite mediche e si appresta a diventare un calciatore della formazione con sede a Doha.

Il Qatar chiama e Javier Pastore risponde puntualmente presente. Una nuova avventura all'orizzonte, dunque, per il 'Flaco', ormai prossimo a diventare un calciatore del Qatar Sports Club.

Secondo quanto riferito da 'ANSA', il centrocampista argentino ha già sostenuto e superato le visite mediche propedeutiche alla firma con la formazione di Doha che prende parte alla Stars League, ovvero la massima serie qatariota.

Dopo aver risolto solamente tre giorni fa il contratto con gli spagnoli dell'Elche - al culmine di una parentesi tutt'altro che brillante - il classe 1989 ha individuato il Qatar come nuova tappa del suo percorso calcistico.

Pastore si legherà alla sua nuova squadra firmando un contratto di sei mesi, con scadenza fissata al prossimo 30 giugno. In attesa dell'annuncio, il Qatar Sports Club ha già fatto scattare il countdown sui social. Un conto alla rovescia destinato a sfociare nel comunicato ufficiale che suggellerà l'accordo.

Dopo aver giocato in Argentina con Talleres e Huracan, Pastore è approdato in Europa nel 2009 per vestire le maglie di Palermo, PSG, Roma e Elche.

Quattordici anni dopo, cala il sipario sulla sua esperienza nel Vecchio Continente.