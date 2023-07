Nuova avventura per Merkel: l’ex Milan riparte dagli Emirati Arabi Uniti

Campione d’Italia con il Milan ad inizio carriera, continua il suo lungo girovagare: per lui si tratterà della dodicesima squadra diversa.

Germania, Italia, Inghilterra, Svizzera, ancora Italia e Germania, poi Austria, Olanda, Arabia Saudita, Turchia ed ora Emirati Arabi Uniti. Si aggiunge una nuova tappa al lungo girovagare di Alexander Merkel.

Il centrocampista kazako, che ad inizio carriera era considerato uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico europeo, tanto che era riuscito a ritagliarsi, appena diciottenne, spazio nel Milan campione d’Italia di Massimiliano Allegri, ha iniziato ufficialmente una nuova avventura legandosi all’Hatta, club emigrarono che al termine della scorsa stagione si è guadagnato la promozione in UAE League.

A confermare il trovato accordo tra le parti è stata la stessa società degli Emirati Arabi Uniti.

Per Merkel si tratta della dodicesima maglia diversa vestita da professionista. Cresciuto nelle giovanili del Milan, in Italia ha giocato anche con Genoa, Udinese e Pisa (la sua avventura in nerazzurro è durata meno di un mese).

La sua ultima esperienza prima dell’approdo all’Hatta l’ha vissuta in Turchia al Gaziantep, club che ha lasciato da svincolato dopo due stagioni.

A 31 anni nel suo palmares può contare, oltre allo Scudetto vinto col Milan, una Coppa Italia Primavera (sempre col Milan) ed una Coppa del Re dei Campioni con l’Al-Faisaly.