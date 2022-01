Nuova avventura a 41 anni per ’El Tanque’ Silva: ufficiale l’approdo all’Aldosivi

Quarantuno anni già compiuti e nessuna voglia di fermarsi. Santiago Silva inizia una nuova avventura e ancora una volta riparte dal calcio argentino.

L’attaccante uruguaiano, che in passato ha anche avuto due avventure non propriamente fortunatissime in Italia con Chievo e Fiorentina, ha firmato un contratto che lo legherà fino a dicembre 2022 all’Aldosivi.

A confermarlo è stato lo stesso club del ‘Tiburon’ attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter.

Bienvenido Santiago Silva al #Tiburón 🦈🔰



El uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2022 con #Aldosivi pic.twitter.com/7ZNcYlsM4B — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) January 8, 2022

Bienvenido Santiago Silva al #Tiburón 🦈🔰



El uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2022 con #Aldosivi pic.twitter.com/7ZNcYlsM4B — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) January 8, 2022

Per ‘El Tanque’, che è dunque il grande rinforzo per l’attacco messo a disposizione di Martin Palermo, si tratterà di un ritorno al calcio giocato dopo quasi due anni di stop (la sua ultima partita risale al marzo 2020).

L'articolo prosegue qui sotto

Nel 2020, quando vestiva la maglia dell’Argentinos Juniors, è stato squalificato per doping e solo lo scorso 11 dicembre è stato ufficialmente autorizzato a tornare a giocare. Nel corso delle ultime settimane, nonostante la lunga inattività, ha ricevuto varie offerte, e alla fine ha scelto proprio l’Aldosivi, club per il quale si è già sottoposto alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

Classe 1980, Santiago Silva è stato solo una meteora in Italia ma in Sudamerica è un bomber molto apprezzato, visto che segnato circa 200 goal in carriera.