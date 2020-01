Il numero di maglia di Eriksen all'Inter: 14, 17, 19 o 22

Christian Eriksen potrebbe avere un nuovo numero di maglia all'Inter: l'8 è già di Vecino che però è sul piede di partenza.

L'ufficialità non c'è ancora ma la linea del traguardo è vicina: è fatta per Christian Eriksen all' e la domanda che i tifosi nerazzurri iniziano a porsi riguarda il suo futuro numero di maglia.

Segui Inter-Cagliari in diretta streaming su DAZN

Sono essenzialmente tre i numeri 'storici' del danese: il 23 adottato al , l'8 risalente ai tempi dell' e il 10 che attualmente lo vede protagonista con la sua Nazionale. Tutti già occupati però, rispettivamente da Barella, Vecino e Lautaro.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Un discorso a parte è da fare per l'uruguaiano, vicino a salutare Milano in questa sessione di mercato: in caso di addio, Eriksen sarebbe libero di prendersi l'8 di olandese memoria, altrimenti dovrebbe ripiegare su altro.

Attualmente i numeri senza un padrone che potrebbero attirare il centrocampista classe 1992 sono il 14, il 17, il 19 e il 22 (il 3 e il 4 sono stati ritirati in onore di Giacinto Facchetti e Javier Zanetti). Ancora qualche giorno e anche questo dilemma sarà risolto.