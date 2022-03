I numeri dell'Italia contro la Turchia: Joao Pedro con la 10, Sensi con la 6

E' terribilmente difficile raccogliere motivazioni dopo aver fatto nuovamente i conti con la delusione tremenda di chi sa che, a fine anno, non volerà in Qatar per giocare i Mondiali: per l'Italia c'è l'amichevole a Konya contro la Turchia da onorare, prima di un nuovo inizio che avrà ancora Roberto Mancini alla guida.

Un'occasione, per molti giocatori, di mettersi in mostra e insinuare qualche tarlo nella mente del commissario tecnico in vista delle convocazioni future: quella che scenderà in campo sarà una formazione rivoluzionata, con tanti volti parzialmente nuovi e in rampa di lancio.

Nel frattempo, la FIGC ha comunicato i numeri di maglia degli azzurri impegnati in Turchia stasera: spicca, su tutti, la numero 10 che passa dalle spalle di Insigne (risparmiato da Mancini) a quelle di Joao Pedro, al debutto a Palermo contro la Macedonia del Nord. Sensi si prende la 6, per Zaniolo e Scamacca ci sono rispettivamente la 11 e la 14.

Ecco l'elenco completo:

1 Sirigu

17 Gollini

21 Donnarumma

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Biraghi

13 Emerson

15 Acerbi

19 Bonucci

23 Bastoni

5 Locatelli

6 Sensi

7 Pellegrini

8 Tonali

10 Joao Pedro

11 Zaniolo

12 Pessina

16 Cristante

18 Barella

9 Belotti

14 Scamacca

20 Zaccagni

22 Raspadori