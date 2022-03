Probabili formazioni Turchia-Italia: Scamacca al posto di Immobile, chance Tonali e De Sciglio

La delusione è di quelle cocenti, difficile (per non dire impossibile) da smaltire: cinque giorni dopo la disfatta palermitana è ancora tempo di tornare in campo per l'Italia, attesa da un'amichevole che sarebbe stato meglio non giocare.

Azzurri di scena a Konya dove, alle ore 20.45, affronteranno la Turchia, altra delusa e reduce dall'1-3 che ha qualificato alla finale del playoff mondiale il Portogallo: anche i turchi hanno vissuto ore complicate, caratterizzate dall'addio alla nazionale di Burak Yilmaz, a segno a Porto ma anche autore dell'errore decisivo dal dischetto che avrebbe potuto prolungare il match ai tempi supplementari.

Come da previsione, Mancini (che resterà al timone della Nazionale) effettuerà tanti cambi dopo aver spedito a casa diversi giocatori, emotivamente a terra e con le batterie scariche: rispetto all'incontro con la Macedonia del Nord dovrebbero cambiare ben 10/11 della formazione titolare, con Donnarumma unico superstite tra i pali.

Per il resto solo facce nuove, quasi un antipasto del già annunciato rinnovamento generazionale: il sostituto di Immobile sarà Scamacca, coadiuvato da Zaniolo e Raspadori in un tridente offensivo per due terzi 'neroverde'. Rivoluzione anche a centrocampo con Tonali e Pessina ai lati di Cristante, mentre in difesa toccherà a De Sciglio e Biraghi sulle corsie laterali e ad Acerbi e Chiellini al centro.

L'articolo prosegue qui sotto

Qualche novità anche tra gli avversari, guidati da Unal in attacco: alle sue spalle il trio composto da Ünder, Calhanoglu e Aktürkoglu. Confermata la coppia di centrali difensivi Demiral-Söyüncü, chance per Bayindir tra i pali.

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Demiral, Söyüncü, Ridvan Yilmaz; Kökçü, Kutlu; Ünder, Calhanoglu, Aktürkoglu; Unal. Ct. Kuntz

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. Ct. Mancini