Nubifragi su Crotone: a rischio la sfida con la Lazio

Il capoluogo calabrese è messo in ginocchio dal maltempo: il match contro i biancocelesti può essere rimandato. Ursino: "Al momento si gioca".

La Calabria è nella morsa del maltempo: da ieri sera nella regione ionica le piogge non stanno dando tregua e le condizioni meteo sembrano non essere in miglioramento.

Ragion per cui, come spiega il ‘Corriere dello Sport’, è a rischio il match -, che si dovrebbe disputare oggi alle 15.00 all’Ezio Scida, nel capoluogo calabrese.

La Lazio è già arrivata a Crotone da ieri sera e oggi le due squadre proveranno a scendere in campo per testare le condizioni del terreno di gioco. Solo un buon drenaggio potrà garantire la disputa del match.

Il Direttore Sportivo del Crotone, Ursino, ha confermato alla 'Gazzetta dello Sport' che al momento la partita non è in discussione.

"Non ho avuto ancora indicazioni, ma da quello che sappiamo la partita si fa".

Oltre alla pioggia, comunque, è previsto anche forte vento con raffiche oltre i 40 chilometri orari. La partita, dunque, si giocherà comunque in condizioni complicate.

La città nella notte è stata piegata dal fango che ha portato via diverse auto, allagato negozi e garage sia nel centro della città che in periferia.