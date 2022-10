Nsame capocannoniere in Svizzera: nessun goal in Serie A col Venezia

Il franco-camerunense continua a segnare a raffica in Svizzera: capocannoniere del campionato, è a 136 reti. Ma in Italia sei mesi senza segnare.

Sei mesi in Serie A per tentare il grande salto. Metà stagione in Laguna per mettersi alla prova e cercare la definitiva consacrazione dopo aver segnato a raffica in Svizzera.

Il Belpaese e la nazione elvetica. Due nazioni confinanti, un mondo a dividerle. Almeno per Jean Pierre Nsame. L'attaccante francese di origini camerunensi è tornato a far goal, proprio come aveva lasciato, dopo la parentesi nella seconda metà della scorsa annata con la maglia del Venezia caratterizzata da polveri bagnate.

In questa stagione, il classe 1993 sta trascinando lo Young Boys con una media di quasi un goal realizzato o propiziato a partita. Sono 15 le reti segnate finora, con 4 assist all'attivo, nelle 21 sfide in cui è sceso in campo tra turni preliminari di Conference League, Coppa Svizzera e campionato di Super League, di cui è al momento capocannoniere con 8 marcature.

Twitter/Young Boys

Una vera e propria macchina da goal sulla quale il Venezia aveva deciso di puntare a gennaio scorso. Una scommessa persa dai lagunari, con il franco-camerunense che non è riuscito a realizzare nemmeno una rete nelle undici apparizioni in Italia.

Dopo gli esordi in Francia, nelle giovanili dell'Angers con la trafila fino alla prima squadra e l'avventura tutto sommato positiva all'Amiens con 8 goal in 35 presenze, Nsame ha trovato nella Svizzera il campionato e il calcio ideali in cui esprimere le sue grandi qualità.

L'esplosione del classe '93 è arrivata al Servette, con cui si è trasformato in un implacabile finalizzatore: 31 goal e 5 assist in 31 presenze gli sono valsi la chiamata dello Young Boys, che non se l'è lasciato scappare.

A Berna, Nsame ha continuato a segnare a raffica: finora sono 113 i goal messi a segno con il club giallonero, insieme ai 33 assist, nelle 194 presenze.

In mezzo la parentesi proprio al Venezia. Mezza stagione storta, in cui Jean Pierre Nsame non è riuscito a confermare in Serie A la fama di cannoniere conquistata in Svizzera.

Sei mesi da cancellare per il 29enne franco-camerunense, che tornato in Super League è tornato subito a segnare a raffica. La Laguna e la Serie A sono già un lontano ricordo, Berna il posto giusto per far goal.