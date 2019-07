Novità in Premier League: dal 2019/2020 saranno decisivi gli scontri diretti

La Premier League si adegua agli altri campionati europei: dal 2019/2020 in caso di arrivo a pari punti saranno determinanti gli scontri diretti.

La Football Association ha introdotto una novità importante nel regolamento della Premier League a partire dalla stagione 2019/2020. Anche il massimo campionato inglese, infatti, si adeguerà agli altri tornei europei nell'ipotesi di un arrivo a pari punti di due o più squadre.

Il vecchio regolamento prevedeva che si guardasse innanzi tutto alla differenza reti generale e ai goal segnati, e che in caso di parità per queste statistiche si disputasse uno spareggio. Dal nuovo anno invece non sarà più così e saranno decisivi anche in gli scontri diretti fra le formazioni che hanno terminato con lo stesso punteggio.

Così fra due squadre arrivate a puri punti a fine stagione, per decidere chi parteciperà alla Champions o all' , o chi retrocederà in Championship, si guarderà alla cosiddetta 'classifica avulsa'. Delle due squadre, primeggerà sull'altra quella con più punti, miglior differenza reti e maggior numero di goal segnati negli scontri diretti.

Qualora però la parità dovesse permanere anche dopo aver considerato questi dati, guadagnerà la posizione in classifica più alta la squadra che avrà segnato più reti in trasferta, sempre nei confronti diretti. Lo spareggio resterebbe unicamente come estrema ratio nel caso in cui fra le due squadre si registrasse ancora una parità. L'eventuale spareggio si giocherebbe in campo neutro nella data e nel luogo deciso dalla Football Association.