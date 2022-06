Novità nello staff di Allegri: la Juve pensa all'ingaggio di Paolo Bianco

I bianconeri starebbero pensando all'innesto dell'ex calciatore del Cagliari e collaboratore di De Zerbi al Sassuolo e allo Shakhtar.

Juventus al lavoro, e non potrebbe essere altrimenti, con la sessione estiva di calciomercato ormai alle porte.

Gli uomini di mercato bianconeri sono ovviamente alla ricerca delle pedine congeniali da aggiungere allo scacchiere di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

Per una Juve chiamata a migliorare i due quarti posti consecutivi rimediati in altrettanti campionati, c'è la necessità di rimodellare il reparto giocatori, ma non solo.

Proprio così, perché nei pensieri zebrati starebbe balenando l'idea di piazzare un nuovo innesto anche all'interno dello staff tecnico al seguito dell'allenatore livornese.

Possibile un nuovo ingresso nello staff tecnico di Max #Allegri per la prossima stagione. Casting aperto: dialogo in corso con Paolo #Bianco, allenato proprio dal tecnico livornese al Cagliari ⚪️⚫️ @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 6, 2022

Il nome è quello di Paolo Bianco, ex calciatore allenato proprio da Allegri ai tempi di Cagliari e dal 2019 nello staff di Roberto De Zerbi in qualità di vice del tecnico bresciano.

Bianco ha comunque vissuto un paio di esperienze anche da tecnico in Serie C dal 2017 al 2019, guidando Siracusa e Sicula Leonzio prima di seguire De Zerbi sia al Sassuolo che allo Shakhtar.

Ora non rimane che definire il suo futuro che potrebbe riavvicinarlo, nuovamente, al suo vecchio mentore.