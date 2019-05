Notts County, retrocessione storica: dalla Juventus ai dilettanti

Il Notts County è retrocesso in National League per la prima volta in 131 anni di storia. E' il club che ha ispirato le maglie bianconere della Juve.

E' una giornata triste per il calcio inglese e per i tifosi del Notts County, che hanno visto la propria squadra retrocedere per la prima volta tra i dilettanti.

Di fatto il Notts County si fregiava del titolo di club professionistico più antico del mondo (con i suoi 131 anni di storia), visto che ha sempre giocato nella Football League.

We can't thank you enough. pic.twitter.com/s7wLp2Pkjz — Notts County FC (@Official_NCFC) May 4, 2019

Dall'anno prossimo si ritroverà invece a lottare nella National League, la prima delle leghe semi-professionistiche inglesi. E pensare che la , per come la conosciamo oggi, si è ispirata proprio al Notts County per i suoi colori sociali.

La storia è abbastanza conosciuta e risale al lontano 1903, quando la Juventus si fece convincere dall'inglese Gordon Savage a passare dal rosa a un colore che inizialmente doveva essere il rosso utilizzato dal .

In fecero però confusione e a arrivarono delle maglie a strisce bianco e nere. Erano quelle del Notts County, l'altra squadra della città. Da quel momento in poi tra i due club si formò un legame indissolubile, al punto che la Juventus invitò proprio il Notts County per giocare la partita inaugurale allo Stadium nel 2011.