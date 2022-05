Follia in Nottingham Forest-Sheffield: Billy Sharp colpito da una testata

Celebrare un successo è sempre bello, ma c'è modo e modo di comportarsi. Quanto accaduto a Nottingham è ciò che non dovrebbe invece mai capitare su un campo da calcio.

Al termine della sfida di semifinale dei playoff di Championship tra Nottingham Forest e Sheffield United, i tifosi di casa hanno compiuto un'invasione di campo per celebrare il passaggio del turno.

Fin qui nulla di male, se non fosse che uno dei tifosi casalinghi si è spinto troppo oltre e ha colpito con una testata piuttosto violenta il capitano dello Sheffield.

Si tratta di Billy Sharp, che in quel momento non era in campo ma stava assistendo all'incontro dalla panchina. L'attaccante è stato immediatemente soccorso, ma l'autore del gesto è stato individuato solo tramite l'aiuto delle telecamere.