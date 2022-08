Nottingham Forest scatenato: ecco Gibbs-White, trasferimento da record nella storia del club

Il Nottingham Forest accoglie Morgan Gibbs-White: affare da 42 milioni di sterline comprensivi di bonus, il più oneroso nella storia della società.

In Premier League c'è una società che sta letteralmente catturando la scena del calciomercato: il Nottingham Forest, tornato in Premier League dopo 23 anni di assenza, ha messo a segno l'ennesimo colpo in entrata.

L'ultimo in ordine di tempo ad unirsi alla truppa guidata da Steve Cooper è Morgan Gibbs-White, trequartista proveniente dal Wolverhampton: 25 milioni di sterline il costo dell'operazione, a cui potrebbero aggiungersene altri 17 (bonus più o meno complicati da raggiungere) per un totale di 42, pari a poco meno di 50 milioni di euro. Si tratta dell'acquisto più costoso nella storia del club.

Gibbs-White è reduce da un'ottima stagione trascorsa in prestito allo Sheffield United, con cui ha messo a referto 12 goal e 10 assist in 37 presenze.

Questo è solo l'ultimo affare chiuso in una campagna acquisti faraonica per una neopromossa: della lunga lista fanno parte anche Remo Freuler, prelevato dall'Atalanta, e Jesse Lingard, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Manchester United.

Dal Watford è arrivato Emmanuel Dennis per 20 milioni di sterline, senza dimenticare Orel Mangala (12,75 milioni di sterline allo Stoccarda).