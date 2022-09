"Notifica tardiva del trasferimento dal Bayern Monaco": lo Jahn Regenburg non può far giocare Singh

Il giocatore neozelandese è arrivato in prestito a fine luglio, ma non ha ancora giocato: "Potremo rimediare nella finestra di mercato invernale".

Nella salvezza dello scorso anno dello Jahn Regensburg, il neozelandese classe 1999 Sarpreet Singh è stato più che decisivo: arrivato in prestito dal Bayern Monaco nell’estate 2021, il fantasista ha segnato 5 reti e fornito 8 assist ai compagni, risultando determinante in più di un’occasione.

È per questo che lo scorso 27 luglio la società bavarese che milita in 2. Bundesliga ha voluto confermare il prestito di Singh per un’altra stagione, con la speranza di avere dal ragazzo un impatto paragonabile a quello dello scorso anno. Per ora, però, il 23enne nativo di Auckland, arrivato in Germania proprio via Bayern nel 2019, non ha potuto ancora giocare una partita.

Ufficialmente il motivo era fisico, una pubalgia che non gli dava tregua. Ma non solo: se Singh (che è anche nazionale neozelandese) non ha ancora potuto giocare è anche perché non è stata eseguita una corretta procedura di registrazione alla DFL, la lega calcistica tedesca.

A spiegare la situazione è stato proprio lo Jahn Regensburg con un comunicato che ha fatto chiarezza sulla posizione del giocatore di proprietà del Bayern, che con i pluricampioni di Germania in carica ha anche esordito in prima squadra.

“A seguito di una notifica tardiva del trasferimento in prestito di Sarpreet Singh all'SSV Jahn alla Lega calcistica tedesca (in breve DFL), ad oggi non è stato concesso alcun diritto a giocare per la prima metà della stagione 2022/23”.

Dunque per mettere in campo quello che forse è il suo miglior giocatore a livello tecnico l’allenatore Selimbegovic dovrà aspettare almeno l’1 gennaio 2023, all’apertura del mercato, quando potrà essere completata la registrazione.

“Questo passaggio può essere compensato nella prossima finestra di mercato invernale e nel periodo di registrazione associato, in modo che una domanda per il diritto di giocare possa essere presentata da questo momento”.

Al momento lo Jahn Regensburg è all’11° posto della classifica di Zweite, con 11 punti in 9 partite, 7 dei quali raccolti nelle prime tre giornate.