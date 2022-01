Nota ufficiale del Napoli: "Lozano negativo al Covid"

Il Napoli recupera pezzo dopo pezzo alcuni elementi importanti in rosa: dopo la negativizzazione di Osimhen, e la successiva notizia dell'ottimo risultato della tac effettuata dall'attaccante nigeriano, in giornata è stato reso noto un altro rientro.

Con una nota ufficiale, il club azzurro ha comunicato la negativizzazione di Hirving Lozano, risultato positivo al Covid alla fine dello scorso dicembre.

L'articolo prosegue qui sotto

😍 @HirvingLozano70 negativo al Covid-19 💪

Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Fi0YPS3NLf — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 11, 2022

L'attaccante messicano, una volta venuto a conoscenza della positività al Covid, non è rientrato in Italia in attesa di negativizzarsi, rimanendo in Messico: adesso, però, potrà tornare in Italia, come comunicato dal Napoli.

Il responsabile dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico, intervenuto a Radio Kiss Kiss nella giornata odierna aveva parlato proprio del giocatore.

"Lozano ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si sia negativizzato ma dobbiamo attendere": una volta arrivata la risposta, seguirà l'iter previsto in questi casi.

Una buona notizia per Luciano Spalletti e il suo staff, visto lo stop, comunque non grave, di Lorenzo Insigne: il Napoli ritrova una pedina importante, in attesa di capire quando tornerà a completa disposizione.