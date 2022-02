Non solo la Roma: Friedkin vicino all'acquisto del Cannes

La Roma sì, ma non solo: Dan Friedkin non vuole fermarsi e, anzi, continua ad espandere le sue mire imprenditoriali nel mondo del calcio.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il proprietario del club giallorosso sarebbe a un passo dall'acquisto di un'altra società calcistica europea: il Cannes.

Attualmente il club francese milita in National 3, quinta divisione, ma si tratta di una piazza storica in Francia che ha attirato, e non poco, l'imprenditore statunitense.

Il Cannes negli ultimi giorni avrebbe ricevuto diverse offerte tra cui quella di Friedkin, al momento la migliore: stando a quanto spiega Il Tempo, però, i progetti non sarebbero ambiziosi in ambito calcistico, quanto in quello immobiliare, grazie a diverse concessioni edilizie che porterebbero persino alla realizzazione di uno stadio di proprietà.

Si attendono sviluppi, soprattutto in ottica closing che, vista l'offerta, non sarebbe così lontano e che aggiungerebbe un altro club sotto la guida di Friedkin.